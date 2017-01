POL-WHV: Einbruch in Wohnhaus

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Eisenbahnstraße kam es am 29.01.2017 zwischen 08.30 und 17.00 Uhr. In Abwesenheit der Bewohner wurde eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Haus eine Spielkonsole sowie Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04421/9420.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell