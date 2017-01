POL-WHV: Mann mit Sturmhaube überfällt Kiosk

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. In den Abendstunden des gestrigen Montages, gegen 19.45 Uhr, betrat eine männliche Person, welche mit einer Sturmhaube maskiert gewesen war, einen Kiosk in der Flutstraße, zwischen Hunrichsstraße und Kniprodestraße und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem das 18jährige, männliche Opfer das Scheingeld aushändigte, konnte der Täter fliehen. Zur Tatzeit befanden sich noch zwei Kunden im Geschäft, was den Täter nicht von seinem Vorhaben abhielt. Die Polizei ist für jeden Hinweis dankbar und sucht dringend Zeugen, die zur Tatzeit in der Nähe Personen gesehen oder andere Auffälligkeiten beobachten haben könnten. Der Täter soll ca. 25 bis 30 Jahre alt, kräftig und ca. 185 bis 190 cm groß sowie dunkel bekleidet gewesen sein.

Hinweise werden erbeten unter: 04421-9420

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell