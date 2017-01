POL-WHV: Tatverdächtiger nach Einbruch in Gartenlaube gestellt

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. Am 30.01.2017, um 16.05 Uhr, hörte ein Kleingärtner des Kleingartenvereins an der Beethovenstraße ein lautes Klirren in der benachbarten Parzelle. Er sah zunächst eine Person in eine Gartenlaube einsteigen und später daraus flüchten. Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen einen mutmaßlichen 21jährigen Verdächtigen stellen. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas aus der Gartenlaube gestohlen worden ist. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell