POL-WHV: Einbruch in eine Bäckerei in Zetel - Täter brachen einen Tresor auf

Wilhelmshaven (ots) - zetel. In der Nacht zum Samstag, 28.01.2017, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Dort brachen bislang unbekannte Täter einen Tresor auf und entwendeten u.a. Bargeld. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

