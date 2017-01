POL-WHV: Unbekannter schlägt in Wilhelmshaven Scheibe ein und flüchtet

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am frühen Sonntagmorgen, 29.01.2017, alarmierte ein Zeuge gegen 05:35 Uhr die Polizei, da er durch das Einschlagen einer Scheibe wach geworden sei. Er konnte im Börgenweg eine männliche Person am Eingang eines Hauses sehen. Auf Ansprechen reagierte der Mann nicht, als der Zeuge nach draußen und auf den Mann zuging, flüchtete die Person in Richtung Ölhafendamm.

Der Flüchtende soll ca. 25 Jahre alt, mit einer schlanken Figur und einer Körpergröße von 185 cm groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Mütze und eine dunkle Hose.

Weitere Zeugen, die ebenfalls Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell