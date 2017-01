POL-WHV: Garagenbrand in Zetel - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - zetel. Am Montag, 30.01.2017 wird gegen 03.20 Uhr der Polizei ein Garagenbrand an der Straße Südenburg mitgeteilt. Die Freiwillige Feuerwehr Zetel löschte den Brand und konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen kann die Polizei als Brandursache Brandstiftung nicht ausschließen, so dass Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben gebeten werden, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell