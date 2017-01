POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 27.01.2017 bis 29.01.2017

Wilhelmshaven (ots) - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend, gegen 22.10 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Börsenstraße eine 26-jährige männliche Person auf dem Boden liege und von mindestens sechs Personen zusammengeschlagen werde. Die Täter waren alle dunkel gekleidet und hatten ein südländisches Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Containerbrand in Altengroden

In Altengorden kam es am Freitagabend zu zwei Containerbränden. Dabei handelte es sich um einen Altpapier- und in dem anderen Fall um einen Müllcontainer. Beide Fälle ereigneten sich in der Zeit zwischen 23.45 und 00.10 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Betrunkene Person

Am Freitagmorgen, gegen 05.30 Uhr, wurde in Fedderwardergroden eine stark alkoholisierte männliche Person angetroffen. Diese konnte gegenüber der Polizei weder den Namen noch die Wohnanschrift angeben. Erst nach einem mehrstündigen Aufenthalt im polizeilichen Gewahrsam konnten die vollständigen Personalien ermittelt werden. Auf den 48 Jährigen kommt nun eine nicht unerheblichen Kostenrechnung zu.

Zünden von Feuerwerkskörpern

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde zum wiederholten Male festgestellt, dass aus einer Wohnung in der Bremer Straße Feuerwerkskörper gezündet und auf die Straße geworfen wurden. Gegen den 18-jährige Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am Sonntagvormittag, gegen 10.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 810. Der Unfallverursacher kam von der Autobahn 29 und wollte nach links in Richtung Innenstadt fahren. Dabei übersah er den bevorrechtigten Pkw VW Touran, der auf der L 810 in Richtung Hooksiel fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden (insgesamt ca. 25.000 Euro). Außerdem wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell