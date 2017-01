POL-WHV: Presse PK Jever vom 27.01.17 - 29.01.2017

Wilhelmshaven (ots) - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hooksiel/Friesenstraße

In einer zweieinhalbstündigen Abwesenheit drangen bislang unbekannte Täter am 28.01.17, ca. 18:30 - 21:00 Uhr, in das Einfamilienhaus des Geschädigten ein. Nach dem Aufdrücken eines Fensters entwendeten die Täter Bargeld, Goldschmuck und Elektronikartikel.Sie entfernten sich nach der Tat unerkannt vom Tatort.

Raub auf Straße in Schortens/Alte Ladestraße

Am Samstag, den 28.01.17, gegen 22:20 Uhr, kam es in der Ladestraße in Schortens zu einem Straßenraub. Unter der Androhung von Gewalt brachten die drei Täter (15,16 und 26 Jahre alt), das 16 jährige männliche Opfer dazu, Bargeld auszuhändigen. Alle drei Täter konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden alle Täter nach Hause entlassen bzw. in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Verkehrsunfallgeschehen

Zwei leicht verletzte Personen und ca. 19.000 Euro Sachschaden. So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am 28. Januar 2017, gegen 17:45 Uhr, auf der Sillensteder Straße (L 807), an der Anschlussstelle Jever Ost (B 210), in 26441 Jever ereignet hat. Ein 52jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw an der Ausfahrt Jever Ost, von der B 210 auf die L 807 in Richtung Sillenstede einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 45jährigen Fahrzeugführerin, welche die L 807 von Sillenstede kommend in Richtung Jever befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw wobei das Fahrzeug der 45jährigen ins Schleudern geriet und am Fahrbahnrand in eine Leitplanke prallte. Die 45 jährige Fahrzeugführerin sowie ihre 72jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden Pkw und zwei Elemente Leitplanke wurden zum Teil erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell