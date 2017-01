POL-WHV: Fahndungsmaßnahmen mit einem Hubschrauber nach einem Einbruch in Varel - Täter entwendeten einen Tresor und nutzten zum Transport ein entwendetes Bobby-Car

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am Freitagvormittag, 27.01.2017, brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 10.50 - 11.20 Uhr in ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Am Spülteich ein und entwendeten einen Tresor. Nach bisherigem Ermittlungsstand nutzten sie für den Transport des Tresors einen zuvor oder nach dem Einbruch aus der Lange Straße entwendetes Bobby Car.

Zur Mittagszeit wurden am Bahnhof in Varel sowohl der entwendete Tresor als auch zwei Personen entdeckt, die als mutmaßliche Täter in Frage kommen können. Seit dieser Zeit dauern die Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Personen, bei denen auch zeitweilig ein Hubschrauber eingesetzt wurde, an.

Außer einer Größe von 180 - 185 cm ist als Bekleidung noch eine helle Hose bekannt. Die Polizei bittet dringend um Hinweise nach auffälligen Personen, auffälligen Fahrzeugen.

Die Polizei betont, dass jede Information weiterhelfen kann - kommt Ihnen etwas komisch vor, wählen Sie die 110!

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell