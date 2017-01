POL-WHV: Zwei versuchte Einbrüche in Wilhelmshaven - Täter versuchten mit Gullideckeln in die Geschäfte zu kommen und flüchteten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Nacht zum Freitag, 27.01.2017, versuchten bislang unbekannte Täter durch Eintreten sowie Einwerfen der Eingangstür mit einem Gullideckel in ein Geschäft in der Posener Straße zu gelangen. Gleiches versuchten Unbekannte bei einem Geschäft in der Preußenstraße. Dort wurden zwei männliche Täter gegen 03.50 Uhr vom Inhaber des Ladens überrascht. Zuvor entfernten sie im Nahbereich des Tatorts einen Gullideckel und versuchten mit diesem die Scheibe einzuschlagen.

Nachdem sie vom Inhaber überrascht wurden, flüchten sie zu Fuß. Beide Täter sollen 175-180 cm groß und schlank gewesen sein, außerdem zur Tatzeit Jeans getragen haben. Einer trug eine rote Mütze, der andere eine helle Jacke.

Zeugen, die Auffälliges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell