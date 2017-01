POL-WHV: Täter brechen in einen Bunker in Wilhelmshaven ein, entwendeten lediglich Getränke und steigen in eine Sporthalle ein

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Mittwochabend, 25.01.2017 hebelten Unbekannte die Eingangstür des Bunkers im Banter Weg ein. und entwendeten Getränke.

Am Donnerstagvormittag, 26.01.2017, schlugen Unbekannte in der Zeit von 09.30 - 13.30 Uhr die Lichtkuppeln eines Gebäudes in der Kirchreihe ein, drangen in den Sporthallenbereich ein und begingen dort etliche Sachbeschädigungen.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 weiterzugeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell