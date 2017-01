POL-WHV: Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und eine Verkehrsunfallflucht in Jever

Wilhelmshaven (ots) - jever. Am Freitagvormittag, 27.01.2017, ereignete sich gegen 09:35 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 210 kurz vor der Vereinigung. Der 25-jährige Führer eines Sprinters fuhr auf den vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt verzögernden PKW einer 23-jährigen Auricherin auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die 23-Jährige wurde leicht verletzt.

In der Zeit vom 25.01.2017, 17:00 Uhr - 26.01.2017, 18:30 Uhr, verursachte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken mit seinem PKW einen Sachschaden an einem Zaun auf dem Parkplatz Birkenweg, Ecke Dorfstraße in Jever-Cleverns und entfernte sich vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell