POL-WHV: Einbruch in eine Lagerhalle in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - bockhorn. In der Nacht zum Mittwoch, 25.01.2017, drangen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Geschendamm ein. Nachdem sie gewaltsam die Tür geöffnet hatten, luden sie im Inneren der Halle diverses Werkzeug in einen dort stehenden Transporter und flüchteten anschließend mit diesem Fahrzeug. Das Fahrzeug konnte am Dienstag auf einem Parkplatz an der Autobahn im Bereich Varel aufgefunden werden, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell