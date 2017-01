POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall in Jever - ältere Fußgängerin wurde lebensgefährlich verletzt

Wilhelmshaven (ots) - jever. Am Mittwochabend, 25.01.2017, befuhr ein 64-jähriger Pkw-Führer gegen 18:09 Uhr die Schützenhofstraße von Rahrdum kommend in Richtung Bahnhofstraße und kollidierte hier mit einer 92 Jahre alten Fußgängerin, welche die Schützenhofstraße in Richtung Cammannstraße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin lebensgefährlich verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell