POL-WHV: 23-jährige Frau wehrte sich und schlug den Täter in die Flucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Nacht zum Sonntag, 22.01.2017, kam es gegen 03:00 Uhr in Höhe des Wasserturms im Kurpark zu einem Vorfall, bei dem eine Frau von einem Mann angesprochen und unsittlich berührt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand wehrte sich die 23-Jährige, indem sie u.a. laut rief, außerdem soll sie nach dem Mann getreten und geschlagen haben, so dass der bislang unbekannte Mann in Richtung Kurpark flüchtete.

Der mit einer kräftigen Gestalt beschriebene Mann soll 170 - 175 cm groß und ca. 30-35 Jahre alt gewesen sein, außerdem ein rundliches Gesicht, kurze dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Zur Tatzeit war er mit einer hellen, beigefarbenen Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall, den Mann oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

