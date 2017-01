POL-WHV: Unerlaubte Abfallentsorgung in Jever - Polizei sucht den Verursacher und bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - jever. Am Mittwochvormittag, 25.01.2015, wurde durch Mitarbeiter des Bauhofs am Ottenburger Weg in Jever eine Vielzahl an Müllsäcken festgestellt, die dort unerlaubt entsorgt wurden. Nach erfolgter Untersuchung der Müllsäcke leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, die die Müllsäcke dort abgelegt hat, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell