POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Schortens bzw. Jever

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwochmorgen, 25.01.2017, gegen 06:50 Uhr, ereignete sich gegen 06.50 Uhr auf der Wilhelmshavener Straße in Accum, in Höhe der Pingelei ein Verkehrsunfall, bei dem eine 25-jährige Führerin eines Sprinters schwerletzt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungen kam die alleinbeteiligte Führerin des Firmenfahrzeugs, welches in Richtung Wilhelmshaven fuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin das Fahrzeug ins Schleudern geriet, sich überschlug und im Graben zum Stehen kam. Die L814 war bis zur letztendlichen Bergung des Fahrzeugs für ca. eine Stunde vollgesperrt.

Gegen 07.45 Uhr querte eine 16-jährige Radfahrerin die Adolf-Ahlers-Straße in Höhe der Eichendorffstraße in Jever von einem Einkaufsmarkt kommend. Als sie zwischen den dortigen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen ihren Weg fortsetzte, übersah sie einen von rechts nahenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen ihr und dem PKW eines 51-jährigen Unfallbeteiligten, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell