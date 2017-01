POL-WHV: Mit über 2 Promille auf den Straßen unterwegs - Polizei leitet Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeuges ein

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am frühen Dienstagmorgen, 24.01.2017, war ein Polizeibeamter mit seinem Fahrrad nach seiner Schicht auf dem Nachhauseweg, als er gegen kurz vor halb sechs einen unbeleuchteten Pkw auf der Werftstraße in südliche Richtung habe fahren sehen.

Von der Werftstraße bog der Pkw nach rechts in die Bremer Straße ein. Dem Beamten fiel neben der nicht vorhandenen Beleuchtung auch noch die unsichere Fahrweise auf. In Höhe des Kreuzungsbereiches konnte der Beamte mit seinem Fahrrad aufschließen, fuhr links neben den Pkw und durch das geöffnete Fenster der Fahrertür deutlich den Geruch von Alkohol wahrnehmen. Daraufhin gab er sich als Polizeibeamter zu erkennen und setzte die Wache in Kenntnis.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von 2,14 Promille festgestellt werden. Zu seiner Fahrerlaubnis befragt, gab der 28-jährige Fahrzeugführer an, dass er keinen Führerschein habe und auch noch nie einen besessen hätte.

Da die tatsächliche Fahrzeughalterin die Fahrt nicht zugelassen bzw. beabsichtigt hatte, wurde gegen den 28-Jährigen neben der Trunkenheit im Verkehr, auch ein Verfahren wegen unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeuges eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell