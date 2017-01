POL-WHV: Verkehrsunfall mit Verletzten in Varel

Wilhelmshaven (ots) - varel. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Dienstagabend, 24.01.2017 gegen 19.30 Uhr auf dem Sumpfweg. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer wollte Wenden an und übersah dabei einen nachfolgenden Pkw, der bereits zum Überholen angesetzt hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 19-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges sowie der Fahrer wes wendenden Fahrzeuges verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 25.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell