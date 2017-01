POL-WHV: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Montagnachmittag, 23.01.2017, kam es gegen 15.45 Uhr im Kreuzungsbereich Schiller-/Bremer Straße zu einem Vorfahrtsverstoß und damit zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer aus Sande befuhr die Bremer Straße in westliche Richtung und beabsichtigte, die Bremer Straße über den Kreuzungsbereich Bremer/Schillerstraße weiter in westliche Richtung zu fahren, während ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw VW aus Wilhelmshaven die Schillerstraße in nördliche Richtung fuhr und die Schillerstraße weiter in nördliche Richtung fahren wollte.

Der 65-Jährige übersah den von links herannahenden und bevorrechtigten Pkw VW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge der 16-jährige Beifahrer im VW leicht verletzt und beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

