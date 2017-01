POL-WHV: Person von Zug in Zetel erfasst

Wilhelmshaven (ots) - zetel. Am frühen Montagmorgen, 23.01.2017, kam es gegen 06.30 Uhr in Zetel-Idagroden zu einem tragischen Unfall im Bereich des beschrankten Bahnüberganges an der Straße Idagroden.

Ein 65-jähriger Fußgänger aus Wilhelmshaven wurde von einem herannahenden Zug erfasst und getötet. Die Umstände des Vorfalls sind zurzeit noch nicht näher bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Bahnstrecke zwischen Varel und Wilhelmshaven war in der Zeit von 06.30 Uhr bis 09.00 Uhr gesperrt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell