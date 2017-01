POL-WHV: Polizei warnt vor Anrufen falscher Kriminalbeamter

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Derzeit beschäftigt die Polizei in Wilhelmshaven gleich mehrere Anrufe durch falsche Polizeibeamte.

"Die Masche ist immer gleich", betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Die Betrüger wählen in der Regel ältere Personen aus, rufen diese an und geben sich als Kriminal- bzw. Polizeibeamter aus, um auf diese Weise an Bankdaten oder gleich ans Bargeld zu kommen!"

In einem aktuellen Fall erhielt eine 89-Jährige Wilhelmshavenerin am Montagvormittag, 23.01.2017, einen Anruf von einer männlichen Person.

Die Person, die sich als "Kripobeamter" ausgab, nannte keinen Namen und auch nicht für welche Polizeibehörde sie arbeitet.

In dem Telefonat teilte der Mann der 89-Jährigen mit, dass man ihr Bankkonto komplett "geräumt" hätte. Um den Sachverhalt nun polizeilich aufnehmen zu können, verlangte er von ihr, dass man sich vor ihrer Hausbank treffen solle, um ein Dokument zu unterschreiben. Da sie misstrauisch geworden sei, habe sie ihn mit Fragen in ein Gespräch wickeln wollen. Auf das Gespräch wollte der angebliche Kripobeamte jedoch nicht eingehen, deshalb habe er das Telefonat nach kurzer Zeit beendet.

Die 89-Jährige vergewisserte sich nach dem Telefonat bei ihrer Bank, ob mit ihrem Konto alles in Ordnung sei. Nachdem dieses bestätigt wurde, benachrichtigte sie die Polizei.

Bis zum Nachmittag erreichten die Polizei Wilhelmshaven drei dieser Anrufe, bei denen die angerufenen älteren Personen jeweils misstrauisch geworden sind.

"Die 89-Jährige hat alles richtig gemacht!" lobt Andrea Papenroth und weist bei dieser Gelegenheit nochmals darauf hin, dass die Varianten der Betrüger und Diebe vielfältig sind.

Seien sie bei Anrufen - wenn sie sich nicht absolut sicher sind, das Gegenüber zu kennen - stets misstrauisch und schenken sie der angezeigten Nummer auf ihrem Display keine Beachtung; auch diese kann technisch manipuliert worden sein.

Erteilen sie per Telefon keine Auskünfte und gehen sie telefonisch auf keine Geldgeschäfte oder Gewinnversprechen ein.

Machen sie es so wie die ältere Dame und verständigen sie im Zweifelsfall über Notruf 110 die Polizei!

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell