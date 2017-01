POL-WHV: Pressemeldung Polizei Jever 21./22.01.2017

Wilhelmshaven (ots) - Einbruch in Kiosk/Versuchter Einbruch in Hotel

Am Sonnabendmorgen gegen 05.30 Uhr sind unbekannte Täter in Roffhausen, Olympiastraße, in einen dortigen Kiosk eingebrochen und haben Bargeld entwendet und zudem Zigaretten zum Abtransport abgelegt. Die Täter sind von der Inhaberin bei der Tatausführung gestört worden und in ein angrenzendes Wohngebiet geflüchtet. Trotz eingeleiteter Fahndung mit Diensthunden, mehreren Streifenwagen aus Wilhelmshaven und Jever, konnten die Täter unerkannt entkommen.

Später wird der Polizei auch noch mitgeteilt, dass unbekannte Täter versucht haben, in ein direkt angrenzendes Hotel einzudringen.

Verkehrsunfallgeschehen

Am Samstag dem 21.Januar 2017 gegen 06.15 Uhr befährt eine 45-jährige mit ihrem Pkw die Jeversche Straße in Jever und kollidiert in Höhe des Bahnüberganges mit einem freilaufenden Pony. Durch den Zuammenprall wird das Pony verletzt. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Kurz vorher gegen 05.00 Uhr ist dort auch ein 61-jähriger Autofahrer mit einem Pony kollidiert. Hier wurde aber lediglich die Spiegelabdeckung des Außenspiegels beschädigt. Dieser Verkehrsunfall wird erst in den frühen Nachmittagsstunden angezeigt.

Versuchter Pkw-Diebstahl

In der Zeit von Freitag 15.00 Uhr bis Samstag 17.50 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, einen in der Erfurter Straße in Roffhausen abgestellten BMW durch Kurzschließen zu entwenden.

Körperverletzung

Ein zur Zeit unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 03.30 Uhr einen 25-järhigen in Sande in der Weserstraße geschlagen und an der Nase leicht verletzt.

