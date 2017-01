POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Varel

Wilhelmshaven (ots) -

Tödlicher Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Fußgängers Varel/OT Rosenberg Am 21.01.2017, gegen 06:10 Uhr, meldete ein 53-jähriger Pkw-Führer, dass er soeben in Varel, Rosenberger Straße, eine auf der Fahrbahn liegende Person überfahren habe. Die eingesetzten Rettungs- und Polizeikräfte können bei ihrem Eintreffen nur noch den Tod des 27-jährigen Mannes aus Rastede feststellen. Für die Unfallaufnahme und ersten Ermittlungen vor Ort wurde die Rosenberger Straße bis 09:00 Uhr gesperrt. Zur Unterstützung erschien das Technische Hilfswerk vor Ort und leuchtete die Unfallstelle aus. Die Polizei in Varel bittet mögliche Zeugen, die die Person vor dem Unfall im Bereich der Rosenberger Straße gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.

