POL-WHV: Einbruch in einen Kiosk im Wangerland - Täter entwendeten Tabakwaren und flüchteten mit einem Pkw Kombi - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - wangerland. Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Freitag, 20.01.2017, ein Fenster des Kiosk in der Friesenstraße auf, gelangten so in das Objekt und flüchteten mit den Tabakwaren zu Fuß zu der gegenüberliegenden Bushaltestelle, wo ein PKW Kombi mit laufendem Motor stand. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum zwischen 00.00 - 01.30 Uhr gewesen sein und der Pkw in Richtung Bäderstraße geflüchtet sein.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge (auch mit auswärtigen Kennzeichen) gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis kann hilfreich sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell