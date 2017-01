POL-WHV: Wohnungseinbruch und ein versuchter Einbruch am Tage in Wilhelmshaven - Täter wird gestört und flüchtet

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Zeit vom 02.01.2017 - 19.01.2017 wurde die Tür zu einer Dachgeschoßwohnung in der Peterstraße aufgebrochen. Aufgrund einer Wohnungsaufgabe befanden sich kaum Gegenstände in dieser, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Am Donnerstagvormittag, 19.01.2017, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gegen 11.45 Uhr über eine Seiteneingangstür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Als der Täter, vermutlich eine sich im Obergeschoss aufhältige Person bemerkt, flüchtet der Täter ohne Diebesgut. Durch Zuschlagen der Haustür wird die Bewohnerin auf den Einbruch aufmerksam und alarmiert die Polizei.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell