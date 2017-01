POL-WHV: Täter zerstören eine Pkw-Scheibe in Wilhelmshaven und entwenden eine im Fußraum liegende Handtasche

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter hebelten am Mittwochvormittag, 18.01.2017, in der Zeit von 09:45 - 11:15 Uhr auf der Fahrerseite die hintere Fallscheibe eines im Neuender Busch abgestellten Pkw VW Golf auf und entwendeten die im Fußraum befindliche Handtasche samt Inhalt. Zeugen, die auffällige Personen oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell