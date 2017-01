POL-WHV: Ladendiebstahl in Varel, Täterin gefasst, weiteres Diebesgut gefunden

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am Mittwochnachmittag, 18.01.2017, gegen 15.30 Uhr, beobachteten aufmerksame Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäftes gegen 15.30 Uhr in der Innenstadt, wie eine 56-jährige Frau mit zwei Bekleidungsstücken in eine Umkleidekabine geht. Als diese die Kabine wieder verlässt, sind nunmehr auch beide Kleidungsstücke verschwunden. Die Frau konnte vor dem Verlassen des Geschäftes angesprochen werden. In einer mitgeführten Tasche können neben den beiden Bekleidungsstücken weitere Waren eines zweiten Geschäftes vorgefunden werden. Ermittlungen hierzu ergaben, dass es sich auch hierbei um Diebesgut handelt. Die 56-Jährige muss nun mit zwei Strafanzeigen wegen Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell