POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens

Wilhelmshaven (ots) -

schortens. Am Sonnabend, 14.01.17, wurde in Schortens ein grauer VW Passat angefahren und im Heckbereich beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Zeit zwischen 09.00 und 10.15 Uhr in der Oldenburger Straße auf einem Parkstreifen vor dem ServiceCenter des Jeverschen Wochenblattes. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell