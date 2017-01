POL-WHV: Gartenlaubeneinbrüche und Vandalismus in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Nacht zum Montag, 16.01.2017 zerstörten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Gartenlaube im Neuengrodener Weg; anschließend setzten der oder die unbekannten Täter drei Stühle in Brand und entkamen unerkannt. Das Feuer erstickte selbständig durch Sauerstoffmangel.

In der gleichen Nacht gelangten Unbekannte durch Einschlagen eines kleinen Seitenfensters in die benachbarte Gartenlaube, öffneten einige Schubladen, entwendeten jedoch offenbar nichts.

Im Zeitraum vom 13.01.2017 - 16.01.2017 schlugen die Täter ebenfalls die Scheiben von zwei Gartenlauben in der Emsstraße ein und verwüsteten den Innenraum; außerdem werden vorgefundene Gegenstände zum Teil in den See geworfen.

Angaben zum möglichen Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden.

In der Zeit vom 13.01.2017 - 16.01.2017 drangen Unbekannte unter Zuhilfenahme einer Leiter und Werkzeug, das vermutlich zuvor aus einem Geräteschuppen entwendet wurde, über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer gemeinnützigen Einrichtung in der Weserstraße ein, brachen im ersten Obergeschoss eine Vielzahl von Büroräumlichkeiten auf und durchwühlten das Mobiliar. Derzeit können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

