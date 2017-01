POL-WHV: PK Jever vom 13.01.-15.01.2017

Wilhelmshaven (ots) - Brand einer Mülltonne

Am Freitagabend gg. 20:25 Uhr, geriet aus bislang unbekannten Gründen in Mederns im Wangerland eine unter dem Carport abgestellte Mülltonne in Brand. Durch das entstandene Feuer werden das Carport, ein dort abgestellter Pkw und ein angrenzender Holzschuppen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Nötigung

Vor einer Diskothek in Sande wurde eine 55-jährige Frau am Samstag, gg. 05.40 Uhr, von einem bisher unbekannten Mann umklammert und gegen ihren Willen festgehalten. Zeugen des Vorfalls eilen der Frau zur Hilfe, sodass der Beschuldigte fußläufig flüchtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Sande unter der Rufnummer: 04422-684 zu melden.

Einfache Körperverletzung/Sachbeschädigung

In einer Diskothek in Sande kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Körperverletzung. Ein 34-jähriger Mann zerkratzte einem 44-jährigen Besucher der Diskothek mit der Hand das Gesicht. Im Anschluss beschädigte der Beschuldigte beim Verlassen der Diskothek den Schließmechanismus einer Tür. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 22-jähriger Mann befuhr am Samstag, 12:55 Uhr, mit seinem Motorroller den Pakenser Altendeich in Hooksiel. Polizeibeamte kontrollierten den jungen Mann und mussten feststellen, dass dieser nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller vorweisen konnte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfälle :

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Vermutlich auch aufgrund der Witterungsverhältnisse kam es am Wochenende zu mehreren Unfällen.

Am Samstag, gg. 21:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger junger Mann den Parkplatz des Schortenser Gewerbegebietes. Auf der schneebedeckten Pflasterung verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Stahlpfeiler eines Vordaches. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

In Grafschaft und Sande rutschten aufgrund von Eisglätte am Sonntag, in dem Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr, zwei Fahrzeugführer von der Fahrbahn und kamen jeweils in einem Graben und einer Hecke zum Stehen. Es entstand jeweils leichter Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Am frühen Samstagabend, gg. 18:30 Uhr, kam es in Schortens im Gewerbegebiet im Bereich des Ostiemer Kreisels zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße "Im Gewerbegebiet" in Fahrtrichtung Plaggestraße. Aus Richtung Plaggestraße sei ihm Fahrzeug entgegen gekommen, welches vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen kam. In der Höhe einer Einmündung kam es dann in der Folge zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher flüchtete in Fahrtrichtung B210 vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug des Anzeigeerstatters wurde nicht unerheblich beschädigt. Das ebenfalls beschädigte Fahrzeug des Unfallverursachers wurde im Nachgang von Zeugen in Schortens festgestellt, die sich umgehend bei der Polizei meldeten. Der verantwortliche Fahrzeugführer meldete sich am Sonntagmorgen, 15.01.2017, bei der Polizei und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Entsprechend Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Der Anzeigeerstatter befuhr mit seinem Pkw am Sonntag, gg. 09:40 Uhr, die B 210 aus Jever kommend, in Fahrtrichtung Wittmund. In Höhe des Ottenburger Weg kam ihm ein schwarzer Kombi, vermutlich ein Audi neueren Baujahrs, entgegen. Das entgegenkommende Fahrzeug geriet auf den Fahrstreifen des Unfallbeteiligten, sodass dieser nach rechts ausweichen musste. In der Folge fuhr der Anzeigeerstatter mit seinem Pkw in die Berme, überfuhr einen Leitpfosten und kam in einem angrenzenden, wasserführenden Graben zum Stehen. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Ersthelfer, welcher hinter dem später verunfallten Fahrzeug fuhr, habe sofort am Unfallort angehalten und sich erkundigt, ob alles in Ordnung sei. Nachdem geklärt war, dass der Ersthelfer am Unfallort nicht bis zum Eintreffen der Polizei verbleiben muss, habe dieser seine Fahrt fortgesetzt. Leider sind keine Personalien zu der Person bekannt. Die Polizei sucht diese Person als Zeugen! Es soll sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Diese Person und weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen. I

Verkehrsunfall mit verletzter Person

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Oldorfer Straße im Wangerland, in Fahrtrichtung Jever. Aufgrund von Straßenglätte geriet das Fahrzeug ins Rutschen, drehte sich auf der Fahrbahn und prallte mit dem Fahrzeugheck gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Die junge Frau konnte sich nicht allein aus dem verunfallten Fahrzeug befreien und wurde durch eintreffende Ersthelfer aus dem Pkw geborgen. Die Fahrerin erlitt einen schweren Schock und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Für die Bergung des Fahrzeuges wurde die Feuerwehr angefordert. Für die Unfallaufnahme musste die Oldorfer Straße kurzzeitig für beide Richtungen gesperrt werden. sonstiges:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stürzte ein Baum von einem Privatgrundstück auf die Wittmunder Straße in Jever und blockierte die Fahrbahn vollständig. Die alarmierte Feuerwehr zerlegte den Stamm des Baumes, sodass die Fahrbahn im Anschluss geräumt werden konnte. Lediglich die dortige Lichtzeichenanlage wurde augenscheinlich leicht beschädigt. Ansonsten kam niemand zu schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell