POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven vom 13.01.2017 - 15.01.2017

Wilhelmshaven (ots) - Ladendiebstahl mit Pfefferspray

Am Freitag Nachmittag hat ein 22-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in Heppens mehrere Flaschen Alkohol in seinen Rucksack gesteckt. Eine Kundin hat dies beobachtet und den Marktleiter darüber in Kenntnis gesetzt. Der Täter hat das Geschäft verlassen. Der Marktleiter ist dem Täter gefolgt und hat den Rucksack ergreifen können. Der Ladendieb drohte dem Marktleiter nun mit dem Einsatz von Pfefferspray, sollte er den Rucksack nicht loslassen. Der Marktleiter konnte den Rucksack aber weiter festhalten,so dass der Ladendieb den Rucksack ohne den Einsatz von Pfefferspray zurück ließ und flüchten konnte. Im Rucksack konnte jedoch ein Schriftstück gefunden werden, welches die Identität des Ladendieb preis gab.

Körperverletzung in einer Diskothek

Am Samstagmorgen kam es in einer Diskothek in der Innenstadt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem alkoholisiertem 26-jährigen Opfer und dem noch unbekannten Täter. Im Zuge der weiteren Streitigkeiten verletzte der Täter das Opfer durch Faustschläge und einen Kniestoß in das Gesicht. Die Ermittlungen dauern an.

Geräteschuppen aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde im Kleingartengelände am Rosenhügel eine Geräteschuppentür aufgehebelt. Aus dem Schuppen wurden mehrere Kabel entwendet. Zeugenhinweise werden erbeten.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Störtebekerstraße jeweils die Aussenspiegel an 3 Pkw beschädigt. Zeugenhinweise bitte unter Tel.: 04421-9420 an die Polizei

Verkehrsunfall

Samstag gegen 14.50 Uhr wendet ein Fahrzeugführer seinen Pkw auf der Grenzstraße und übersieht einen entgegen kommenden Pkw. Es kommt zu einem Unfall, bei dem der Fahrzeugführer des entgegen kommenden Pkw leicht verletzt wird. Beide Pkw werden derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Der Unfallverursacher ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Anmerkung:

Sturmbedingt (Nacht von Freitag auf Samstag) hat es polizeilicherseits keine nennenswerten Einsätze in Wilhelmshaven gegeben. Bezüglich der Winterglätte (Samstag auf Sonntag) waren in Wilhelmshaven 2 kleinere Unfälle zu verzeichnen.

