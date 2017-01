POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel v. 12.01.17 bis 15.01.2017

Wilhelmshaven (ots) - Freitag, 13.01.2017

Fahrverbot ignoriert

Varel

Am Freitag, dem 13.01.2017, gegen 10:45 Uhr, überprüfte eine Polizeistreife den 87-jährigen Fahrer eines Opel, der auf der Mühlenstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer seinen Führerschein, aufgrund eines einmonatigen Fahrverbotes, bereits im Dezember in amtliche Verwahrung geben musste. Da seine Fahrverbotsfrist erst am 19.01.2017 endet, wird sich der Fahrer nun einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen müssen.

Samstag 14.01.2017

Verkehrsunfallflucht

Varel

Am Morgen des 14.01.2017 meldete sich ein Anwohner bei der Polizei in Varel und teilte mit, dass er an der Jaderberger Straße, in Höhe der Einmündung zur Hoheluchter Straße, beschädigte Verkehrsschilder und eine aufgewühlte Berme festgestellt habe. Er vermute, dass es dort in der Nacht zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Die eingesetzte Funkstreife konnte diese Vermutung bestätigen. Neben den beschädigten Verkehrszeichen konnten auch Kraftfahrzeugteile am Unfallort vorgefunden werden. Nach derzeitigem Sachstand ist davon auszugehen, dass der Fahrer oder die Fahrerin eines Pkw der Marke Opel die Jaderberger Straße in Richtung Jaderberg befuhr und am Unfallort nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei wurden Verkehrszeichen überfahren bzw. die Berme auf ca. 50 m aufgewühlt. Am verunfallten Pkw dürften ebenfalls erhebliche Frontschäden entstanden sein. Der oder die Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 entgegen.

Sachbeschädigung

Varel

Am späten Abend des 14.01.2017, gegen 23:45 Uhr, meldet sich der Eigentümer eines Second-Hand Geschäftes aus der Neumühlenstraße bei der Polizei. Kurz vor diesem Anruf sei es zu einer Sachbeschädigung gekommen. Eine oder mehrere, unbekannte Personen hätten mit einer grauen Limousine vor seinem Geschäft gehalten und eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Im Anschluss habe sich der PKW mit der oder den Personen entfernt. Es wird eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu dem oder den Täter nimmt die Polizei in Varel unter 04451-9230 entgegen.

Sonntag 15.01.2017

Verkehrsunfallflucht

Neuenburg

Am frühen Morgen des 15.01.2017 meldet sich ein Verkehrsteilnehmer über Notruf bei der Leitstelle der Polizei in Oldenburg und teilt mit, dass er auf der Urwaldstraße, in Höhe der Mini-Golf-Anlage, auf einen Unfall zugekommen sei. Ein PKW sei von der Fahrbahn abgekommen, hätte sich offensichtlich mehrfach überschlagen und würde nun im Straßengraben liegen. Als die eingesetzten Beamten am Unfallort eintreffen können der oder die Unfallbeteiligte nicht angetroffen werden. Laut Zeugenaussagen haben sich insgesamt drei Personen im PKW befunden. Alle haben offensichtlich unverletzt den PKW verlassen und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Durch das Abkommen von der Fahrbahn wurden mehrere Bäume beschädigt. Weiterhin wurde die Berme auf ca. 20 m aufgewühlt. Der PKW wurde allseitig massiv beschädigt und vor Ort durch die Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell