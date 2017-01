POL-WHV: Einbrüche in Gartenlauben

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. In der Zeit vom 11.01.17, 16 Uhr, auf den 12.01.17, 15.30 Uhr, wurde in vier Gartenlauben des Kleingartenvereins Rüstringen, Neuengrodener Weg, eingebrochen. Die angegangenen Parzellen befanden sich im Nelkenweg und im Tulpenweg. Es wurden Alkoholika und ein Fliegengitter entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell