POL-WHV: Versuchter Einbruch

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. In der Zeit zwischen dem 09.01.17 und dem 12.01.2017 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Kosmetikstudio in der Bismarckstraße 156. Hier wurde versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell