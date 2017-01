POL-WHV: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. Auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes am Mühlenweg 146 wurde am Mittwoch, 11.01.17, in der Zeit von 07:35 Uhr bis 07.45 Uhr, ein nahe des Geschäftseinganges geparkter, dunkler Audi hinten links beschädigt (geschätzter Schaden: 1000 Euro). Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell