POL-WHV: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Wilhelmshaven (ots) - Jever. Am Donnerstag, dem 12.01.17, 10.14 h, befuhr die Besatzung eines Rettungswagens auf dem Weg zum Einsatzort unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten (d.h. Blaulicht und Martinshorn waren eingeschaltet) die L 812, aus Richtung Jever kommend, in Fahrtrichtung Wangerland. In Höhe der Einmündung zum Kattenser Weg fuhr eine vor dem Rettungswagen fahrende 78jährige Pkw-Fahrerin an den rechten Fahrbahnrand, augenscheinlich um dem Rettungswagen das Überholen zu ermöglichen. Kurz bevor der Rettungswagen überholen konnte, fuhr der Pkw jedoch wieder an, vermutlich, um in den gegenüberliegenden Kattenser Weg einzubiegen. Der Rettungswagen fuhr dem Pkw schließlich in die Fahrerseite, wodurch die PKW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Auch die beiden Insassen des Rettungswagens wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf 12000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell