POL-WHV: Angezeigter Raub in Wilhelmshaven - Polizei sucht mögliche Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Mittwochmittag, 11.01.2017, soll es gegen 13:00 Uhr in einem Hinterhof in der Bremer Straße zu einem Raub gekommen sein, bei dem ein unbekannter Mann einen 33-Jährigen zur Herausgabe von Geld und Handy aufforderte. Als er die Forderung ablehnte, soll der Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand mit Farbkugeln, vermutlich mit einem Rohr o.ä. geschossen und den 33-Jährigen zu Boden gestoßen haben. Anschließend soll das vom Opfer festgehaltene Bargeld entwendet worden sein.

Der mutmaßliche Täter soll Anfang - Mitte 30 Jahre alt, ca. 180 bis 190 cm groß gewesen sein und eine schlanke, sportliche Statur und sehr kurz rasierte Haare, nahezu eine Glatze gehabt haben. Zur Tatzeit soll er eine hüftlange, dick-gefütterte, beige Jacke und während der Tat schwarze Lederhandschuhe getragen haben. Zeugen, die die Tat, den Täter oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell