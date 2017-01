POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - Flüchtender Ladendieb konnte durch Zeugen gestoppt werden

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Mittwochabend, 11.01.2017, kam es gegen 18:50 Uhr bei einem Verbrauchermarkt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Mann hatte in einem Lebensmittelgeschäft in der Nordseepassage Tabak entwendet, ging an der Kassenzone vorbei, der Alarm löste aus. Zwei Personen, ein 16-Jähriger und ein 22-Jähriger hatten den Vorfall offenbar bemerkt und folgten dem Mann in Richtung Bahnhofstraße und forderten den Mann auf, stehen zu bleiben. Als dieser weitergehen wollte, griffen sie nach den Armen, der Mann riss sich jedoch los und schlug mit Fäusten um sich. Als weitere Personen hinzukamen, beruhigte sich der Mann.

Bei dem mutmaßlichen Ladendieb handelt es sich um einen 46-Jährigen aus Wilhelmshaven, der den Diebstahl schließlich einräumte. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl und Körperverletzung eingeleitet.

