POL-WHV: Widerstand gegen Polizeibeamte - alkoholbedingte hilflose Person beleidigte und trat Polizeibeamte - aus einem Schutzgewahrsam wurde eine richterlich angeordnete Ingewahrsamnahme

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Dienstagnachmittag, 10.01.2017, alarmierte ein hilfsbereiter Zeuge die Polizei, weil in der Rheinstraße eine hilflose Person lag. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten einen polizeilich bekannten 48-Jährigen antreffen, der sich tatsächlich alkoholbedingt in hilfloser Lage befand und zum Schutz seiner eigenen Person in den sog. Schutzgewahrsam kommen sollte.

Gegen diese Maßnahme setzte sich der 48-Jährige derart zur Wehr, dass er in Richtung der Beamten trat und diese fortwährend beleidigte. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde die Person einem Richter vorgestellt, der schließlich die Ingewahrsamnahme bis zum Mittwochmorgen anordnete.

Da bei dem 48-Jährigen kein Alkoholtest möglich war, wurde zur Einschätzung seiner Schuldfähigkeit eine richterlich angeordnete Blutprobenentnahme durchgeführt, das Untersuchungsergebnis bleibt abzuwarten.

Gegen den 48-Jährigen wurden Verfahren wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte, Beleidigung und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

