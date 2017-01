POL-WHV: Unbekannte entwenden Bauzaunelemente in Jever und zerstachen Reifen

Wilhelmshaven (ots) - jever. Im Tatzeitraum vom 08.01.17, 12.00 h, bis zum 10.01.17, 09.30 h, wurden vom Gelände des ehemaligen Möbelmarktes in Jever, Sillensteder Str., fünf Elemente des dort errichteten Bauzaunes entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Außerdem zerstachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag, 10.01.2017, im Herrengarten zwei Reifen eines ordnungsgemäß geparkten weißen VW Passats. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 EUR.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/92110 Hinweise entgegen.

