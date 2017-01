POL-WHV: Sachbeschädigung an PKW - Unbekannte zerstachen Reifen in Schortens

Wilhelmshaven (ots) - schortens. In der Nacht zum 06.01.2017 wurden in Grafschaft bei einem auf einem Grundstück in der Straße Am Brunnen abgestellten PKW VW die beiden hinteren Reifen zerstochen.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

