POL-WHV: Streit zwischen mehreren Personen eskalierte - Körperverletzung und Beleidigung in Schortens

Wilhelmshaven (ots) - schortens. Am Dienstagabend, 10.01.2017, gerieten im Bereich des Bahnhofes gegen 22.30 Uhr mehrere Personen in einen Streit. Hintergrund waren zum derzeitigen Stand zivilrechtliche Streitigkeiten und eine Beleidigung. Der verbale Streit eskalierte und es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen, wobei u.a. Pfefferspray zum Einsatz kam. Zwei Personen wurden durch den Pfefferspray-Einsatz leicht verletzt. Insgesamt wurden drei Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

