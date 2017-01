POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever

Wilhelmshaven (ots) - jever. Bereits am Freitagmittag, 06.01.2017, fuhr eine Verkehrsteilnehmerin gegen 13.00 h auf der Straße An der Alten Bundesstraße in Höhe der Ortschaft Moorwarfen über einen auf der Fahrbahn liegenden abgefallenen Auspuffendtopf. An dem genutzten Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der verursachende Verkehrsteilnehmer kümmerte sich nicht um die Entsorgung des Auspuffs.

Verkehrsteilnehmer bzw. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

