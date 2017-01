POL-WHV: Einbruch in eine Wohnung, in eine Gartenlaube und Pkw-Aufbruch in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Nacht zum 10.01.2017 wurde die Seitenscheibe eines in der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkten Pkw Audi aufgebrochen und eine auf dem Rücksitz liegende Sporttasche entwendet. In der gleichen Nacht brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Weserstraße ein und entwendeten Bargeld.

Außerdem schlugen unbekannte Täter das Fenster einer Gartenlaube im Triftweg ein und entwendeten u.a. Spirituosen und Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte als Tatzeitraum der 23.12.-09.01.2017 in Frage kommen.

In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell