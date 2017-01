POL-WHV: Unbekannte zerstörten eine Pkw-Scheibe in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Mittwoch, 04.01.2017, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16.00 Uhr bis 20.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Spielhalle in der Ernst-Barlach-Straße die Heckscheibe eines schwarzen VW Lupo. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wiesenhof unter 04421/7479017 in Verbindung zu setzen.

