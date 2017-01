POL-WHV: Versuchter Dieseldiebstahl aus Baumaschine in Zetel - Täter wurden offensichtlich gestört - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - zetel. Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagabend, 08.01.2017, Diesel aus einer in der Urwaldstraße abgestellten Baumaschine zu entwenden. Sie machten sich am Tankdeckel des Baufahrzeuges zu schaffen, wurden jedoch vermutlich bei der Tatausführung gestört.

Daraufhin ließen sie von weiteren Tatausführungen ab. Nach bisherigen Erkenntnissen kann es sich um einen Tatzeitraum von 19.00 - 20.00 Uhr gehandelt haben.

Mögliche Zeugen, die in Tatortnähe zu der Zeit auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 bei der Polizei in Varel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell