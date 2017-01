POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Bockhorn-Osterforde

Wilhelmshaven (ots) - bockhorn. Im Grafenweg in Bockhorn-Osterforde kam es am Sonntagabend, 08.01.2017, gegen 19.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus Varel befuhr mit ihrem Pkw den Grafenweg in Richtung Grabhorner Weg. Hierbei übersah sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen sowie einem Zaun entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell