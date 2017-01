POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw - Täter schlugen Scheibe im Wangerland ein

Wilhelmshaven (ots) - wangerland. Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Montag, 09.01.2017, die hintere Seitenscheibe der Beifahrerseite eines Pkw VW Polo ein, der am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr in Waddewarden, Fuhlriege geparkt wurde. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die Auffälliges bemerkt oder gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04463/269 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell