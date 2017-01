POL-WHV: Pressemeldung Polizei Jever vom 08.01.2017

Wilhelmshaven (ots) - Gefährliche Körperverletzung Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:55 Uhr wurde in der Kirchstraße in 26419 Schortens ein 26-jähriger Mann von zwei unbekannten Tätern schwer verletzt. Zuvor führten die drei beteiligten Männer eine verbale Auseinandersetzung in der naheliegenden Diskothek. Daraufhin wurden die zwei Täter der Diskothek verwiesen. Im Anschluss kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den zuvor beteiligten Personen. Die Beschuldigten traten auf das bereits am Boden liegenden Opfer mehrmals mit den Schuhen ein. Der verletzte Mann musste daraufhin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Diebstahl eines neuwertigen Wohnwagens

Ein weißer Wohnwagen der Marke FENDT, im Wert von ca. 30.000 Euro, wurde in dem Zeitraum vom 06.01.2017, 18:00 h bis 07.01.2017, 17:50 Uhr, von einer frei zugänglichen Hofstelle im Wangerland, Hohensminde, entwendet. Bislang liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder dem entwendeten Wohnwagen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 oder der Polizei in Hohenkirchen unter der Rufnummer: 04463/269.

Sonstiger Raub -Anfangsverdacht- )

In den Räumlichkeiten einer Diskothek in Sande wurde eine 16-jährige mit einem gezielten Faustschlag ins Gesicht zu Boden gebracht. Durch den Sturz fiel die Jugendliche auf den Kopf. Als sich das Opfer wieder aufrichten konnte, stellte sie fest, dass ihr i-phone 5S aus der mitgeführten Handyhülle, welche sie in der Hosentasche getragen hatte, nicht mehr da war. Die junge Frau wurde im Anschluss vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Pst. Sande unter der Rufnummer: 04422/684 in Verbindung.

